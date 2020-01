Ultimo aggiornamento: 06:18

Punta la pistola contro il pizzaiolo e si fa consegnare l’incasso, è caccia al rapinatore. I carabinieri stanno passando in rassegna tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza. «La mia fidanzata è ancora sotto shock, ma andiamo avanti. Abbiamo già riaperto».Così, che ha vissuto attimi di terrore all’interno della sua pizzeria. Una rapina a mano armata consumatasi in pochi minuti nella tarda serata di lunedì,, a pochi passi dal centro di Sarno . Il rapinatore,, è entrato urlando e minacciando i presenti per farsi consegnare la cassa con l’incasso della giornata. Ha seminato il terrore per portare via. È poi scappato via, forse ad attenderlo, qualche metro più avanti, un complice all’interno di un’auto. Sul posto immediato l’intervento dei carabinieri della locale caserma, agli ordini del comandante Toni Vitali. I militari dell’Arma hanno già acquisito tutti i fotogrammi registrati dalle telecamere della rete di sorveglianza comunale. Si cercano immagini utili alle investigazioni, tracce che possano far risalire agli autori della rapina.«Mi sono ritrovato una pistola puntata in faccia, ma non mi faccio abbattere - dice Vitolo - Oggi siamo normalmente aperti come sempre.». E ieri, appena si è diffusa la notizia, tantissimi sono stati i messaggi di solidarietà a Carmine, attraverso messaggio, telefonate, post sulle piattaforme social. «Ringrazio chi mi è accanto, tutte le persone che mi stanno dando tanta forza e affetto. Sarno è una città di persone oneste, perbene e con valori».