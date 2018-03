Venerdì 2 Marzo 2018, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 02-03-2018 09:17

BARONISSI - Entra nell’ufficio postale, sono circa le 14 di ieri, punta la pistola contro un utente che ha appena terminato un’operazione allo sportello e gli intima di consegnargli il denaro prelevato. Peccato, però, che l’uomo aveva versato e non preso soldi. Poi arriva la reazione istintiva della vittima che riesce a far cadere a terra il rapinatore a cui scappa di mano la pistola.Nel frattempo passa una pattuglia dei finanzieri del Gruppo Salerno, il delinquente si rialza, recupera l’arma e fugge seguito dall’utente preso precedentemente di mira. I militari delle fiamme gialle raggiungono il rapinatore e lo fermano. Pochi metri più avanti c’è anche l’auto dei carabinieri che arrivano subito in aiuto. Scatta l’arresto e l’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, finisce al carcere di Fuorni con l’accusa di tentata rapina.