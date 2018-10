Mercoledì 31 Ottobre 2018, 06:35

BARONISSI - Voleva derubare una rivendita di tabacchi, ma si è ritrovato con un pugno di mosche in mano. Strana, infatti, la rapina di lunedì sera ad una tabaccheria di Antessano. Un giovane con inflessione campana, il cui viso era travisato dal cappuccio della felpa che indossava, è entrato in un negozio della frazione di Antessano che stava chiudendo. Erano circa le 22 quando si è presentato dinnanzi alla proprietaria ed ha estratto un coltello da cucina minacciando la donna. La stranezza risiede proprio nel fatto che non si sia appropriato di sigarette e gratta e vinci, solito bottino prelevato dai malviventi di turno, ma l’unica cosa che ha preso è una parte del registratore di cassa convinto che dentro ci fosse il denaro. Era solo e subito dopo, è fuggito a piedi. La sorpresa l’avrà avuta quando si sarà reso conto di aver nelle mani solo la tastiera che era vuota.