Domenica 7 Aprile 2019, 15:00

La notizia è rimbalzata fra i tavoli delle pizzerie, nei bar: un altro raid in una tabaccheria. Un altro sabato sera di paura per chi gestisce rivendite di sigarette, lavori bollati, ricevitorie Lottomatica. Nessun ferito, ma tanta paura fra la gente che ieri affollava ogni strada di Salerno. I banditi sono entrati in azione in via Leucosia, nel cuore di Mercatello, popoloso quartiere della periferia orientale della città.In due, volto travisato, sarebbero giunti sul posto a bordo di un ciclomotore. Armi in pugno, in pochi istanti hanno seminato il panico. Orario di chiusura, ma ancora qualche cliente nella tabaccheria e molti cittadini per strada. Volevano l'incasso, ma forse non erano preparati alla reazione del commerciante. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stata proprio la vittima a bloccare uno dei due balordi. Il complice, è invece riuscito a scappare. E sarebbe stato ancora il commerciante a dare l'allarme ai carabinieri.