Far west ad Eboli. Un bandito questa mattina verso le 7 ha fatto irruzione in un tabacchi e con un taglierino ha minacciato la figlia della proprietaria dell'esercizio commerciale e si è fatto consegnare il denaro riposto nei cassetti, circa mille euro. Il malvivente dopo aver messo a segno la rapina è fuggito via. Sull'episodio indagano i carabinieri.