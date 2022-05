Rapina all'ufficio postale di Palomonte: indagini dei carabinieri

Rapina a mano armata all'ufficio postale di Palomonte. Due banditi con i coltelli in pugno e con il volto travisato sono entrati nell'ufficio postale ed hanno minacciato i dipendenti costringendoli a consegnargli il denaro. I rapinatori subito dopo aver messo a segno il colpo sono fuggiti via facendo perdere le loro tracce. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Eboli mentre non è stato ancora stabilito l'ammontare del denaro portato via dai rapinatori.