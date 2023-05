Rapina in Emilia Romagna, arrestati due giovani di Baronissi

Sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere i due presunti autori di una rapina, messa a segno il 2 agosto dello scorso anno ai danni di un supermercato di Correggio, in Emilia Romagna.

I due, di 32 anni, sono di Baronissi e uno dei due è noto agli uffici per un'altra rapina, consumata proprio in provincia di Salerno. Secondo le indagini, i due, dopo essere entrati nel negozio con passamontagna e armati di un coltello da cucina e bastone in legno, avevano portato via 300 euro da una delle casse. Le indagini dei carabinieri di Correggio hanno condotto all'identificazione dei due, accusati di rapina aggravata in concorso.

Il provvedimento cautelare dell’autorità giudiziaria è stato eseguito dai carabinieri di Correggio insieme a quelli di Montichiari di Brescia, dove almeno uno dei due indagati risulta abitare. Uno dei rapinatori aveva atteso all’ingresso, a fare da palo, mentre il complice aveva minacciato la cassiera, alla presenza di diversi clienti. Ottenuto il denaro, i due malviventi erano fuggiti. Grazie alle immagini delle telecamere e alle testimonianze raccolte sul posto, si è arrivati alla possibile risoluzione del caso. A settembre scorso, uno dei due - con un complice che fu poi ritenuto essere un'altra persona rispetto a quella arrestata - rapinò una sala slot a Fisciano. Anche in quel caso, armati di bastoni, i due portarono via l'incasso dell'attività commerciale.

Fatti per i quali si trovano attualmente sotto giudizio.