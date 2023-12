Rapinato negozio a Cava, portato via l'incasso: caccia a tre banditi

Un altro colpo a Cava, questa volta una rapina, a danno di un commerciante. Ad agire sarebbero state almeno due persone, con una terza probabilmente all'esterno in attesa per la fuga, nei riguardi di un negozio di surgelati. I rapinatori hanno portato via un bottino di qualche centinaio di euro, probabilmente corrispondente all'incasso della giornata. Si procede per il reato di rapina, visto che la vittima sarebbe stata immobilizzata per diversi secondi, mentre uno dei due metteva da parte i soldi. L'episodio è stato denunciato alla polizia, impegnate a ricostruire la dinamica dei fatti e ad acquisire immagini dalle telecamere di sorveglianza. Tuttavia, nella città di Cava, oramai da mesi, sale la preoccupazione per i furti commessi in più parti del territorio.

Un'escalation che sembra non arrestarsi mai: prime le attività commerciali poi gli appartamenti, quindi i residenti che scendono in strada e imbracciano armi da fuoco per colpire i banditi che riescono ad intercettare nei pressi dei propri domicili.

Il sindaco Servalli ha promesso un incontro in Prefettura ma piovono critiche anche sul senso di sicurezza percepito, in città, dai cavesi. Per uno degli ultimi episodi, fa notare un cittadino, i carabinieri arrivarono da Sant'Egidio del Monte Albino. E' il caso del furto all'edicola di Pregiato. «Le forze dell'ordine fanno quello che possono ma ci siamo già passati qualche estate fa e sappiamo bene che il territorio cavese, per conformazione, non può essere controllato da una sola volante della polizia».