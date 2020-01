© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con volto coperto e coltello in pugno ha tentato di rapinare un supermercato di Capaccio Paestum , ma è andato via a mani vuote. L’episodio ieri mattina, in località Laura. Intorno alle 13 l’uomo, che indossava un passamontagna, ha fatto irruzione nel supermercato Sidis intimando alla cassiera, in quel momento da sola, di consegnargli l’incasso. La donna è riuscita ad uscire per chiedere aiuto, costringendo il rapinatore a fuggire, dopo che aveva tentato invano di aprire il registratore di cassa per prendere i soldi.L’uomo era giunto al supermercato in via Francesco Gregorio, a bordo di una vettura risultata rubata ad Agropoli ieri mattina. E probabilmente veniva proprio dalla cittadina limitrofa quando si è fermato al supermercato per tentare il colpo. Subito dopo è stato dato l’allarme e sul posto sono giunti i carabinieri di Capaccio Scalo e dell’aliquota radiomobile della compagnia di Agropoli, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del malfattore. Al vaglio degli investigatori i filmati delle telecamere di videosorveglianza del supermercato e di altre attività commerciali della zona. I carabinieri hanno ascoltato la cassiera, per ricostruire la dinamica dei fatti. Si esclude che l’uomo abbia avuto dei complici.