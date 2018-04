Sabato 7 Aprile 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2018 07:06

Rapine e furti in città tra Eboli, Battipaglia e Capaccio: «Non sapevamo come sfamare i nostri figli, non avevamo scelta». Così ieri mattina Nicola (nella foto) e Margherita Iula, Cristian De Lisa e Carmine Gaiangos hanno risposto alle domande del gip Indinnimeo. Altra piaga esposta al giudice: «La difficoltà di trovare un lavoro, la difficoltà di trovare un’occasione per il riscatto sociale». Da qui sarebbe nata l’esigenza di rapinare i tre market, il centro scommesse e il distributore di benzina tra Eboli e Battipaglia.Difesi dall’avvocato Giuseppe Russo, i quattro ebolitani sono ritenuti i promotori dell’associazione a delinquere finalizzata ai reati predatori: «Non è vero che esisteva un’associazione a delinquere, caso per caso decidevamo cosa fare. Ognuno programmava i suoi colpi. Non c’era nulla di programmato, nessuno di noi impartiva ordini agli altri». Erano schegge delinquenziali non un sodalizio criminoso. La strategia è chiara. L’avvocato Russo mira a far cadere l’accusa principale: l’associazione a delinquere che in pochi mesi a realizzato oltre trenta furti e rapine tra Eboli, Battipaglia e Capaccio. Nei prossimi giorni, il legale presenterà un’istanza per ottenere una misura cautelare più leggera nei confronti dei suoi clienti.