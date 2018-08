Venerdì 24 Agosto 2018, 11:51

POLLA - Nelle prime ore del mattino, a San Valentino Torio i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, diretti dal capitano Davide Acquaviva, hanno tratto in arresto un 27enne di origini rumene per rapina aggravata. Si tratta di Florin Surluceanu. L'arresto è scattato in seguito alle indagini portate avanti dal nucleo operativo e dai militari della stazione di Polla, per la rapina avvenuta nel centro abitato di Polla nella mattinata del 24 giugno.Il feroce episodio aveva avuto vittima una donna 69enne che, mentre passeggiava per via della Rimembranza, in un momento nel quale la strada era rimasta deserta, di domenica mattina, è stata repentinamente avvicinata dal giovane che, dopo averla violentemente bloccata, le strappava dal collo una catenina in oro indossata dalla donna, successivamente dandosi alla fuga, con altri due complici di nazionalità romena - denunciati a piede libero - a bordo di una Lancia Y di colore bordeaux.Le repentine indagini dei militari, condotte attraverso l’acquisizione dei sistemi di videosorveglianza di privati e attraverso accertamenti vari, hanno permesso di ricostruire le varie fasi della rapina, risalendo all’autovettura utilizzata dal rapinatore e dai due complici per giungere sul posto e darsi successivamente alla fuga.