Martedì 2 Aprile 2019, 09:28

Era stato riconosciuto dalla vittima, cioè dalla persona che aveva tentato di rapinare, il farmacista. Ora la procura di Nocera Inferiore ne ha chiesto il processo attraverso il rito immediato. Il destinatario è un uomo di 37 anni di Scafati, che poche settimane fa fu arrestato per una rapina in farmacia, armato di forbici. Era il 14 marzo scorso, quando l'uomo fece irruzione all’interno dell’esercizio del centro di Scafati. Il rapinatore, a volto solo parzialmente coperto - altro dettaglio utile alla sua identificazione stando alle indagini - entrò all'interno dell'esercizio commerciale, stringendo in mano un paio di forbici, adoperate come arma impropria. Riuscì a farsi consegnare da un dipendente circa 750 euro in contanti, poi fuggì via, in auto. La persona rapinata spiegò ai carabinieri di aver riconosciuto il rapinatore, in quanto lo stesso risultava essere era cliente della farmacia stessa, presso la quale - spiegò - erano accaduti spiacevoli episodi. Come i rimproveri dello stesso verso una collaboratrice dell'attività. L'uomo, tra l'altro, aveva il domicilio a circa 500 metri dall'esercizio commerciale che aveva rapinato. I carabinieri lo beccarono proprio li, in casa. I riscontri con i vestiti che aveva nell'appartamento e quelli filmati dalla sorveglianza, chiusero il cerchio, Inchiodando il 37enne alle sue responsabilità. Per lui ora il processo con il giudizio immediato.