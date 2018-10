Giovedì 18 Ottobre 2018, 06:05 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2018 06:26

Ha iniziato con lo sputare a terra, sul Corso. Qualche passante disgustato si è lamentato. Poi ha proseguito ma, invece di farlo a terra, ha iniziato a sputare addosso alle persone. È accaduto nella tarda mattinata di ieri nella parte di Corso che dai semafori di via dei Principati passa arriva alla Vicinanza e alla banca. Insomma, in una zona ad alta frequentazione a quell’ora. Quando la situazione è diventata insostenibile, qualcuno ha chiesto l’intervento di una pattuglia di carabinieri. I militari del maggiore Pierpaolo Rubbo e del tenente Bartolo Taglietti, sono intervenuti per convincere l’uomo ad andare via e a smettere di molestare le persone. L’uomo ha iniziato a farneticare qualcosa, senza (forse) rendersi neanche conto che stava parlando con dei rappresentanti delle forze dell’ordine. È stato così necessario chiedere anche l’intervento di un’ambulanza. I sanitari si sono resi conto che l’uomo aveva dei disturbi pschici ma che non era violento. Così, con le buone, è stato calmato e poi sono stati contattati i servizi sociali e la sua famiglia. Una situazione, questa di persone con disturbi psichici che camminano da soli per strada, diventata ormai all’ordine del giorno. Sono in tanti. C’è l’uomo con la pipa che prende a calci per le persone, la donna che inveisce contro tutti e riempie di parolacce le altre donne che incrocia sul suo cammino, c’è quello che, se vede qualcuno che lo disturba, lo spintona. Purtroppo, fin quando innocui, tutto passa ma qualche anno fa per mano di un uomo con problemi morì un anziano scaraventato giù dagli scogli.