Ha primo inveito contro i passanti, poi ha preso a calci alcune vetrine dei negozi di Corso Umberto I, a Cava de' Tirreni, ma non si è fermato. Ha raggiunto il pronto soccorso ed ha infranto il vetro dell’impianto antincendio all’ingresso e i pannelli della copertura. A fermarlo sono stati gli agenti del commissariato di polizia, diretti dal vicequestore Imma Acconcia, che sono riusciti a renderlo innocuo, pur riportando varie escoriazioni. Un vero e proprio raptus di follia, che poteva avere conseguenze più gravi se non ci fosse stato il pronto intervento della polizia. Tutto è accaduto nella serata di lunedì scorso, quando i poliziotti cavesi hanno arrestato R.P., 43enne già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza, lesioni, minacce, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento di struttura pubblica.



Stando alla ricostruzione della polizia, al 113 è giunta una telefonata che riferiva della presenza di una persona sul corso Umberto I, intenta ad inveire contro i passanti e a tirare calci alle vetrine. Gli agenti si sono messi sulle tracce dell’uomo. Poco dopo hanno rintracciato l’esagitato, in evidente stato di alterazione, presso il pronto soccorso del Santa Maria dell’Olmo nei pressi della guardiola della guardia giurata.



Alla vista dei poliziotti l’uomo ha reagito in modo violento, e solo a fatica gli agenti sono riusciti a fermarlo e a renderlo innocuo. Nella colluttazione gli agenti hanno riportato contusioni ed escoriazioni, refertate con una prognosi di dieci giorni. All’ospedale cavese era già riuscito a danneggiare il vetro dell’ impianto antincendio all’ingresso del pronto soccorso e due pannelli della copertura. L’uomo è stato così condotto presso gli uffici del commissariato. Lo stesso, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato in stato di arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa del rito direttissimo. Ora dovrà rispondere delle accuse di resistenza, lesioni, minacce, oltraggio e pubblico ufficiale e danneggiamento della struttura pubblica. I commercianti dovranno fare la conta dei danno che, al momento, sembrano esigui. © RIPRODUZIONE RISERVATA