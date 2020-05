Esce dal carcere Giuseppe Stellato. Ha finito di scontare la condanna a 14 anni, per associazione di stampo camorrista ed una serie di reati fine come estorsioni, minacce, lesioni, e questa mattina per il 40enne salernitano si aprono le porte del carcere potendo così ritornare a Salerno. Stellato avrebbe dovuto lasciare il carcere calabrese dove era detenuto a novembre scorso. Ma la scarcerazione gli fu negata per dei provvedimenti disciplinari durante la detenzione: a quel punto gli avvocati Bianca De Concilio e Francesco Candela hanno proposto reclamo e il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria lo ha accolto, disponendo la scarcerazione di Giuseppe Stellato per fine pena. Ed ora avrà la possibilità di fare ritorno nella sua città, da uomo libero, avendo scontato gli anni di carcere che gli erano stati inflitti.



Nei primi anni del nuovo millennio Giuseppe Stellato, detto “papacchione”, era punto di riferimento di un gruppo criminale nato nella zona orientale della città ma poi proiettato alla conquista di Salerno diventando sempre più forte. I “ragazzi di Pastena” come venivano soprannominati, così come ricostruito dagli inquirenti che individuarono anche in Fabio Iavarone un altro capo, praticavano estorsioni nei locali notturni di Salerno e della litoranea di Pontecagnano, ma anche nei mercati rionali. Un gruppo violento e compatto con interessi anche negli stupefacenti tanto che per autofinanziare l’acquisto di droga, spesso utilizzata prima di compiere gli atti di forza per far valere la propria volontà, il gruppo organizzava anche delle rapine.

