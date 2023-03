Al semaforo di Ravello spunta la lavanda dei piedi: curiosa iniziativa di un giovane danese

In città si lavano i vetri e in Costiera i… piedi. La curiosa iniziativa si è materializzata oggi pomeriggio lungo la strada che unisce Ravello al bivio di Castiglione.

Qui, nei pressi del semaforo posto a ridosso della città della musica, è spuntato un bizzarro personaggio che lungo la piazzola di sosta che costeggia la sede stradale ha collocato una sedia con un catino, alcune taniche di acqua e su un carrellino una pila di asciugamani. Poco più in là una piccola lapide di marmo con su scritto: «Lavanda dei piedi gratuita».

Il giovane, un artista di strada di origini danesi, si trova in vacanza in Costiera ed ha raccontato di aver dato vita a questa iniziativa esclusivamente per dialogare con la gente. Poco più che ventenne e per nulla legato a gruppi religiosi, il giovane artista ha raccontato di non averlo fatto per racimolare qualche offerta.

Anzi, i piedi a chi ha deciso di fermarsi li ha lavati sul serio. Ma come è arrivato fin lassù? Aiutandosi con un carrellino sul quale ha collocato tutto l’occorrente per la sua lavanda dei piedi on the road.