Ravello, asfalto logoro nel curvone della morte, autisti bus chiedono controlli

Subito un controllo con le autorità locali sulle condizioni dell'asfalto lungo la Ravello-Castiglione. A chiederlo sono gli autisti della Sita che hanno denunciato all'azienda ed ai sindacati la situazione di percolo vissuta qualche giorno fa sulla strada per Ravello nel tratto in cui finì giù con il suo autobus il giovane Nicola Fusco trovando la morte nella vallone sottostante.

In particolare due episodi in cui gli autobus cui erano alla guida sono slittati senza alcuna possibilità di gestione. E' accaduto il 25maggio scorso quando gli autisti di due differenti corse, impegnati sulla tratta Amalfi-Ravello, nella fase di doppia manovra necessaria a causa del restringimento di carreggiata nel tornate teatro dell'incidente mortale dello scorso anno, hanno temuto il peggio non riuscendo a governare i mezzi peraltro carichi di persone.

Fortunatamente la situazione si è risolta senza danni a cose e persone.

Anche se la paura, secondo quanto hanno raccontato gli autisti, è stata forte soprattutto tra gli utenti alcuni dei quali hanno addirittura urlato presi dal panico. Pertanto è stato chiesto di procedere a un controllo con le autorità locali sulle condizioni dell'asfalto.