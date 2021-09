Ravello, all'auditorium Niemeyer l'accademia Santa Sofia e Anna Tifu

In occasione delle «Giornate europee del patrimonio», il 26 settembre alle ore 11, l'auditorium Oscar Niemeyer ospiterà il concerto dell'orchestra da camera «Accademia di Santa Sofia», accompagnata da Anna Tifu, solista d'eccezione

Il programma prevede la Ciaccona in Sol minore per violino, archi e basso continuo di Tomaso Antonio Vitali, il concerto in sol maggiore per archi e basso continuo «Alla rustica», RV 151 e le Quattro Stagioni di Vivaldi.

Anna Tifu, ex enfant prodige, è considerata una delle migliori interpreti della sua generazione. Si è esibita con alcune tra le più prestigiose orchestre nazionali e internazionali, collaborando con stelle della musica classica contemporanea come Maxim Vengerov, Ezio Bosso e Michael Nyman.

L’appuntamento rientra in una due giorni organizzati dalla Fondazione Ravello che avrà inizio sabato 25 settembre, con l’apertura straordinaria di Villa Rufolo con biglietto di ingresso a 1 euro. Il pubblico avrà la possibilità di visitare il complesso monumentale e i giardini in un insolito percorso serale.

I partecipanti al concerto del 26 settembre inoltre, per tutta la giornata, potranno accedere gratuitamente a Villa Rufolo.