Ravello Festival, Daniil Trifonov sul Belvedere di Villa Rufolo

La 70esima edizione del Ravello Festival, inaugurata lo scorso 8 luglio, si avvia alla chiusura riservando al suo pubblico, che ha accompagnato con calore ed entusiasmo l’intera manifestazione, tre importanti appuntamenti che vedranno sul palco del Belvedere di Villa Rufolo il recital di Daniil Trifonov, il debutto dell’Anima Eterna Brugge diretta da Pablo Heras-Casado e il concerto finale il 3 settembre con l’Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino diretta da Vladimir Jurowsky.

Mercoledì 24 agosto (ore 19.30) sarà Daniil Trifonov, uno dei più brillanti pianisti attualmente presenti sulla scena internazionale, a salire sul palco della Città della Musica per uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il concerto, infatti, è sold out da giorni. La carriera del trentunenne artista russo, definito dal Times «il pianista più sorprendente della nostra epoca», è contrassegnata da una crescita professionale e artistica inarrestabile che lo ha già visto protagonista sui palcoscenici più prestigiosi di tutto il mondo.

Artist of the Year nel 2016, Vincitore del Grammy Award e del premio Artist of the Year del Musical’s America 2019, Trifonov ha compiuto una spettacolare ascesa nel mondo del concertismo non solo come solista, ma anche come musicista da camera e compositore. Dotato di una tecnica impeccabile unita a una rara sensibilità e profondità, offre con le sue esibizioni un’esperienza d’ascolto indimenticabile.

«Ha tutto e di più… la tenerezza e l’elemento demoniaco. Non ho mai sentito niente del genere», ha detto di lui Martha Argerich. A differenza di quanto precedentemente comunicato, per motivi artistici, a Ravello Trifonov eseguirà lo stesso programma fatto lo scorso 30 luglio al Festival di Salisburgo con, nella prima parte, la Sonata Numero 3, opera 36 di Szymanowski, Pour le piano, suite per pianoforte, L 95 di Debussy e Sarcasmes, opera 17 di Prokofiev. Seconda parte tutta dedicata alla Sonata numero 3, opera 5 di Brahms.