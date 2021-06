Ravello Festival, De Luca punge Saviano: «Non martiri ma piccoli personaggi»

Parla di «polemica sgangherata», il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in relazione al festival di Ravello: «si è montato un caso sul nulla, rispetto al quale la politica non c'entra nulla». E aggiunge: «in questa vicenda non ci sono stati martiri di Belfiore ma piccoli personaggi».

Giorni fa Roberto Saviano denunciò l'ingerenza di De Luca su una sua esclusione dal festival, all'indomani delle dimissioni lampo dalla presidenza della fondazione Ravello dello scrittore Antonio Scurati, appena nominato. De Luca spiega che si è verificata una «diversità di opinione tra il consiglio di amministrazione e quello di indirizzo rispetto al presidente, questo è il fatto, la politica non c'entra nulla». «Diversità di opinioni che hanno voluto rimarcare la differenza tra un festival della musica ed un marchettificio - ha aggiunto - Ho trovato imbarazzanti alcuni commenti di alcuni esponenti politici che a mio parere farebbero bene prima di aprire bocca di informarsi e a mostrare rispetto per gli organismi dirigenti di una fondazione».