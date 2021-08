Ravello festival, i numeri del successo: cinquemila spettatori nonostante il Covid

Sabato 28 agosto si è conclusa la 69esima edizione del Ravello festival, la seconda svoltasi con grandissimo successo nonostante la crisi pandemica mondiale.

Il calendario è stato molto vasto, tanto da coinvolgere ben 747 artisti in quasi due mesi di programmazione, i cui concerti sono stati tutti sold out.

APPROFONDIMENTI LA RASSEGNA Salerno, per la notte dei Barbuti:«Febbre per il commissario... LA RASSEGNA Agropoli: «settembre culturale»tra libri e musica IL FOCUS Mostra di Venezia: lido blindato tra droni, metal detector e tamponi....

Gli spettatori sono stati oltre 5.000, sarebbero stati molti di più se si fossero potute accogliere le numerose ulteriori richieste per assistere ai concerti la cui capienza è stata limitata per il contingentamento di pubblico imposto dalle regole anti Covid.

La «fondazione Ravello» si è impegnata fortemente a dare il proprio contributo per la ripartenza dello spettacolo dal vivo, del turismo e del lavoro in generale: infatti sono state tantissime le persone impiegate nella macchina organizzativa del festival, tra montaggio e smontaggio palco, service audio, luci, backline, accoglienza, biglietteria, movimentazione materiale, produzione, giardinieri, guardiania, pulizie, camere d’albergo prenotate tra Napoli, Salerno e Ravello agli artisti e ai loro staff, oltre a coloro che sono stati impegnati nel settore dei trasporti, della ristorazione e delle attività commerciali in loco.

Tutto questo ha permesso la definitiva collocazione di Ravello nel panorama delle rinomate capitali europee della musica e nel circuito internazionale dei grandi festival.