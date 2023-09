Rifacimento muretti sulla strada per Ravello: da lunedì provinciale chiusa di notte

Chiude di notte per cinque giorni di fila la provinciale per Ravello (SR 373 Castiglione-Ravell) che l'8 maggio scorso fu teatro del terribile incidente stradale in cui perse la vita il giovane Nicola Fusco volato giù nel burrone con il bus turistico cui era alla guida.

Il provvediemnto emesso dall'amministrazione provinciale di Salerno è motivato dall'esigenza di opere di messa in sicurezza della tratta strada provinciale (nel tornante in cui si consumò la tragedia di maggio vige ancora il restringimento di carreggiata) attraverso lavori di riparazione di muretti danneggiati.

Nello specifico l'ordinanza della Provincia impone la chiusura totale al transito dal km 2+500 al km 4+000 della SR 373 Castiglione-Ravello ma solo nelle ore notturne. Esattamente dalle 23 alle 5 del giorno successivo, nel periodo compreso tra il 25 e il 29 settembre.