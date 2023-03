Ravello, ospedale senza caridologo. Vietri: in pericolo cittadini e turisti

La sanità in Costiera Amalfitana colpita al cuore. Oramai i casi di assenza improvvisa e ingiustificata del cardiologo di turno al presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello sono diventati una prassi. Dall’inizio di questo mese di marzo il turno è rimasto scoperto in tre giorni su quattro, nelle notti di mercoledì e giovedì, e dalle 8 alle 20 di ieri. E, come accaduto in passato, non vi è stata nessuna sostituzione. Una costante oramai, complici le difficoltà determinate dalla carenza di personale sanitario. A garantire operatività al Pronto Soccorso soltanto il chirurgo e il rianimatore di turno. Per fortuna non vi sono state richieste specifiche di cardiologia. Sul caso è intervenuta nuovamente la deputata Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Sanità della Camera.

«La Regione Campania e i vertici dell’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona di Salerno continuano a mettere in pericolo la salute di residenti e turisti della Costiera Amalfitana – ha dichiarato in una nota - . Una situazione intollerabile di cui il governatore De Luca deve farsi carico: non può continuare a fare finta di nulla». La deputata ha annunciato inoltre di aver presentato, nei giorni scorsi, un’interrogazione al ministro della Salute Orazio Schillaci.