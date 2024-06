Ravello, Rebecca Lines vacanze in Costiera: l'attrice va a lezione di cucina

Vacanze in Costiera Amalfitana per Rebecca Lines, l'attrice protagonista recentemente nella serie

Falcon and the Winter Soldier in onda su DisneyPlus, si sta godendo un meritato riposo a Conca dei Marini. Da qui, qualche giorno fa ha fatto tappa a Ravello per partecipare alla cooking school Mamma Agata.

Conosciuta come attrice e produttrice (è celebre per aver partecipato a The Falcon and the Winter Soldier nel 2021,L'ora della verità nel 2020 e Cobra Kai nel 2018) Rebecca Lines ha documentato sul suo profilo social l'intera giornata trascorsa nella Città della Musica. Attraverso un video che documenta ogni momento degno di nota: dal sinuoso bnastro d'asfalto che collega cla costa con Ravello, alle mani in pasta, al profumo dei limoni.

«Una lezione più speciale in una scuola più speciale - ha scritto nella didascalia - Chiara di Mamma Agata mi ha rubato il cuore e lo ha riempito di segreti culinari italiani per rendere orgogliosi i miei antenati italiani.

Ho avuto davvero un'esperienza fantastica con Chiara, Samantha e Maria. La cucina, i racconti, i terreni, il panorama, il vino e il cibo hanno reso la mia visita in Costiera Amalfitana indimenticabile».

L'attrice rivela di aver fatto parte di un gruppo di dieci persone con i quali si è divertita tantissimo. «Abbiamo assorbito il più possibile da Chiara e mangiato il più possibile del cibo buonissimo - conclude - Il mio cuore e di sicuro la mia pancia era piena. Grazie Chiara e tutti a Mamma Agata».