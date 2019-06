CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 28 Giugno 2019, 08:47 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2019 10:50

«Martucci fu il primo, in Italia, a dirigere Tristano e Isotta, a Bologna, poi a Napoli. Mettendo insieme in una serata la sua musica e quella di Wagner seguiamo un ideale filo che collega il grande sinfonismo italiano del Novecento all'Europa». Così Paolo Pinamonti, direttore artistico del San Carlo e curatore del programma, riassume il senso del concerto che domenica (ore 20) apre il cartellone «Orchestra Italiana» della 67ma edizione del Ravello Festival. Sul palco di Villa Rufolo sarà protagonista l'orchestra del Teatro di San Carlo con il suo direttore musicale Juraj Valcuha. Primo di una serie di appuntamenti che vedranno in pedana orchestre di grandi teatri italiani, dal Carlo Felice di Genova al Massimo di Palermo, dal Comunale di Bologna con la giovanile Cherubini all'ensemble barocco di Santa Cecilia.