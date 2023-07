Ravello, vacanze in costiera per la nipote del presidente Usa, Naomi Biden

Naomi Biden, nipote del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, accompagnata dal marito, Peter Neal, è in questi giorni in costiera amalfitana per trascorrere una vacanza.

Nelle scorse ore, la coppia è stata a Ravello, accolta dal sindaco, Paolo Vuilleumier che, insieme al vice sindaco Gianluca Mansi, li ha accompagnati in una visita a La Rondinaia, che ospita lo studio museo dello scrittore Gore Vidal.

A seguire, il passaggio a Villa Cimbrone.

Il sindaco ha infine fatto dono di un'opera d'arte, rappresentata da un acquerello del pittore Vittorio Abate che ritrae piazza Vescovado.