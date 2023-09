«Farò il sindaco a Ravello, prima poi». Scherza, ma non troppo, Vittorio Sgarbi quando pensa al suo futuro, di impegno pubblico per la bellezza e l’arte. Reduce dalla lectio magistralis su Caravaggio la sera prima nel Duomo di Scala, ieri il sottosegretario alla Cultura, di stanza all’hotel Palazzo Avino di Ravello, ha chiesto di visitare i luoghi iconici della città della musica, per un tour “rapido”, prima di ripartire e adempiere ai suoi impegni istituzionali. In realtà doveva essere a Verona per ritirare un riconoscimento per il Comune di Arpino, nel frusinate, di cui è sindaco. «Ma non ho resistito al fascino di Ravello, mi scuserete» ha detto in collegamento skype al sindaco scaligero Damiano Tommasi. Troppo forte il desiderio, aveva confidato al vicesindaco Gianluca Mansi, di rivedere il busto di Sigilgaida, Villa Rufolo e la Rondinaia che fu di Gore Vidal. «Se si riuscisse a “ravellizzare” l’Italia sarebbe tutto molto meglio - ci dice - Qui non è meridione d’Italia, ma un posto del mondo, un luogo dell’anima, un paradiso anticipato. Ravello mi ricorda la mia infanzia, quando ci venivo con i miei genitori». È sempre molto attento e critico Sgarbi, prosegue sempre a passo spedito, non trascura nulla. Prima di arrivare in piazza nota i nuovi giardini pubblici del Monsignore, alle spalle del Duomo e ne giudica negativamente i moderni elementi d’arredo, specie le balaustre in ferro «un’irruzione di elementi di design e contemporaneità, contraddice lo spirito di Ravello», mettendo in discussione le scelte della Soprintendenza. Sulla piazza, tra i saluti di turisti che lo riconoscono non rinunciando a un selfie, il noto critico d’arte fa una sortita al museo del Corallo per tornare ad ammirare il dipinto di Santa Francesca Romana di Antiveduto Grammatico, di scuola caravaggesca, che ben conosceva, avendolo inserito nel suo ultimo libro «Scoperte e rivelazioni-caccia al tesoro dell’arte», edito da La nave di Teseo. A La Rondinaia, che oggi è un relais di lusso, per prima cosa Sgarbi etra nello studio-museo di Gore Vidal, l’unica stanza rimasta inalterata, da cui sono nate alcune tra le sue opere più celebri. Dopo un momento contemplativo, lascia il segno del suo passaggio sul libro degli ospiti illustri.

APPROFONDIMENTI Trovata seminuda, sola e maltrattata in strada a Battipaglia, la bimba oggi in tribunale Salerno, occupano un'abitazione privata ma interviene la polizia: uno viene denunciato, gli altri fuggono Salerno, il musicista derubato: il parco Arbostella è diventato pericoloso, ognuno fa ciò che vuole



ALLA RONDINAIA

«L’emozione presente è scrivere un ricordo di Gore Vidal seduto dove lui scriveva e ricordando che lui ebbro era più lucido di tutti noi sobri, non io». Ma è sul balcone a strapiombo sul mare, poggiato sulla ringhiera a scrutare l’orizzonte, che si lascia andare. «Il mio pensiero da qui? È che siamo vivi in un luogo eterno. Una volta soltanto sono venuto a trovare qui Gore Vidal, e viveva come se fosse una cosa normale, come una divinità o un imperatore romano. Quando venni forse non vidi tutta la casa perché la ricordavo meno sontuosa, oggi che siamo qui lui non c’è più ma il luogo c’è ancora, i luoghi servono a ricordare le persone, danno memoria di Tiberio, di Bonaparte, D’Annunzio e qui la memoria di Gore Vidal è viva, come se la sua vita fosse trasferita nei muri e lui rimanesse qui presente come un’anima inquieta che vaga nelle stanze. Lo si incontra anche se non c’è, quindi lo spirito dei luoghi sono i luoghi e lo spirito di chi li abita». Il tour è poi proseguito per Villa Cimbrone col direttore Giorgio Vuilleumier che al sottosegretario ha mostrato gli ultimi interventi di restauro eseguiti esclusivamente con risorse proprie. «Non voglio accusare i dipendenti del mio ministero che rispetto e che seguo con l’attenzione che meritano - ha detto qui Sgarbi - ma la visione del giardino del Monsignore con gli elementi delle ringhiere mostra una sensibilità estranea a Ravello rispetto a quello che un privato ha fatto in ferro battuto per la ringhiera di Villa Cimbrone. Dico alla Soprintendenza che si ispirino a questo modello, piuttosto che chiamare architetti e designer e inventare forme assurde». A parlare è l’attuale sottosegretario alla Cultura che forse sembra aver trovato la sua Itaca.