Sul sito internet della srl Re d’Italia Art è proprio lui, il presidente indagato Marco Giordano, a rassicurare i clienti e a presentare la propria società come specializzata nel «monitoraggio costante del mercato dell’arte, sia dal punto di vista strettamente artistico, che economico-finanziario, con la finalità di affiancare i collezionisti e gli appassionati in ogni fase delle loro scelte». Insomma, un marchio di garanzia per gli acquirenti. Ma non per la procura di Salerno che contesta a Giordano ed altre quattro persone una serie di reati fiscali e che ieri ha ottenuto dal gip del tribunale di Salerno un provvedimento di sequestro preventivo per tre milioni e 500mila euro notificati ai diretti interessati dai finanzieri del comando provinciale.

Il provvedimento è a carico di Marco Giordano, legale rappresentante della srl; di due consulenti contabili, Armando Cosentino e Giuseppe Golia; quindi di due società edili coinvolte, la Ge.Pi Serigraph e la Bip srls, rispettivamente di Roma e dell’Aquila, rappresentate rispettivamente da Alfonso Castelli e Gianluca Geremicca, indagati per omesso versamento dell’Iva e indebita compensazione.

La genesi dell’attività svolta dai finanzieri è un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società salernitana che opera nel settore del commercio d’arte. Società che, tra l’altro, è stata anche sponsor della Salernitana Calcio nel 2014-2015 (presidente Lotito) e per alcuni mesi durante la scorsa stagione calcistica durante la gestione del trust. Le indagini hanno fatto emergere anomali accolli di ingenti debiti tributari tra la società salernitana e altre società che operano nelle province di Roma e L’Aquila. E che, di fatto, poco hanno a vedere con il settore della srl. Attraverso questi accolli la società salernitana era così riuscita ad evadere imposte dirette e indirette per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro.

In particolare agli indagati è stata contestata l’inesistenza dei crediti fiscali dichiarati dalle due imprese edili, acquistati dalla Reb d’Italia Art per portarli indebitamente un compensazione dei propri debiti tributari attraverso l’utilizzo di falsa documentazione fiscale per attestare, nelle dichiarazioni presentate ai fini Iva, l’effettiva esistenza dei crediti tributari. I militari della guardia di finanza hanno anche riscontrato, nel corso del lavoro investigativo, che questi artifici contabili avvenivano con il «decisivo contributo» - si legge in una nota stampa della procura - di Armando Cosentino, consulente fiscale, che curava ogni aspetto relativo all’operazione di cessione del redito tra le diverse società coinvolte. Inoltre è stato anche accertato che Giuseppe Golia, «benché privo dei prescritti requisiti di professionalità ed onorabilità» - si legge ancora nel comunicato della procura - apponeva il visto di conformità necessario per attestare la veridicità dei crediti da compensare. Di qui poi l’omesso versamento da parte di Giordano entro i termini di legge dell’Iva riferita al periodo di imposta 2020 per un valore complessivo di 600mila euro.

La società salernitana, ricordiamo, ha uffici di corrispondenza anche all’estero a Monaco, in Germania; a San Paolo in Brasile e a New York negli Stati Uniti.