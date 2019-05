Domenica 26 Maggio 2019, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2019 07:06

Avrebbero proposto investimenti fantasma, truffando clienti per decine di milioni di euro, e poi avrebbero utilizzato il tesoro accumulato per creare una serie di attività imprenditoriali tra Roma, l’Umbria e la Toscana, ricorrendo anche a conti aperti alle Isole Mauritius. Sono quattro i salernitani vittime della mega frode messa in piedi da Massimiliano Muzzi, 45 anni, romano, finito in manette lo scorso anno all’esito di una capillare attività investigativa che ha decapitato una vera e propria associazione a delinquere finalizzata alla truffa e alla ricettazione ai danni di numerosi investitori italiani ed esteri che hanno perso i loro risparmi acquistando i fondi Pegasus dalla Lux Finance, società schermo, in liquidazione dal 13 giugno 2016, che si procacciava i clienti da spennare. Nel corso del processo, apertosi davanti al tribunale romano, è stata ammessa la costituzione di parte civile di una ventina delle oltre 500 vittime del sistema. Quattro i salernitani: tra questi anche un noto tenore che, attraverso questi investimenti ad altissimo rischio, ha perso un milione di euro, un facoltoso ginecologo e una casalinga che, assistita dall’avvocato Bianca De Concilio, ha perso quasi 5 milioni di euro frutto di una grossa eredità ricevuta.