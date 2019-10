Dagli Usa a Sala Consilina: la saga di Joe e Teresa Giudice, coppia di stelle del reality

Ultimo aggiornamento: 12:36

Reality e realtà si confondono in una vicenda che dagli Stati Uniti porta fino al Vallo di Diano. Dal New Jersey a Sala Consilina . Si tratta della saga della famiglia. Di Joe e Teresa, quest’ultima protagonista del realityseguito da milioni di spettatori nel corso delle diverse stagioni. Joe invece è suo marito.I due, originari del, hanno scontato alcuni anni di carcere per. Anche il processo e le vicissitudini giudiziarie sono state seguite come un reality da stampa e spettatori. Tra crisi matrimoniali, attrazioni fisiche svanite e conseguenze per la famiglia (i due hanno 4 figlie) tutto è stato seguito pedissequamente. Con quasi morbosità avallata anche dalle due star televisive.Dal gossip alla realtà. Scontata la penaè stato espulso per problemi burocratici dagli Stati Uniti. Infatti secondo quanto emerso, portato negli Usa dai genitori quando aveva un anno non risultava essere un cittadino americano. Su alcuni siti statunitensi si legge a sua insaputa. Da qui la decisione per l’espulsione in Italia e l'11 ottobre il viaggio in aereo verso la Penisola, direzione Vallo di Diano terra di origine dei parenti e anche dei suoceri.Questa decisione ha fatto scattare unain suo favore portata avanti dalla figlia e numerosi programmi televisivi sul caso, con milioni di spettatori attaccati allo schermo per scoprire l’evolversi della situazione. E ieri durante l’ennesima puntata Joe si è collegato direttamente dall’Italia o più precisamente da Sala Consilina dove vive nella casa di alcuni parenti. Ha anche fatto richiesta di documenti per il domicilio al comune e l’iter è in atto. «Qui sto bene anche se la mia vita è completamente cambiata”, ha detto. “La casa dove vivo è piccola ma confortevole», ha aggiunto. Ora attesa per ladi una realtà italoamericana diventata un reality globale.