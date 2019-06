Mercoledì 26 Giugno 2019, 06:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Erano 2.457 gli aspiranti navigator salernitani che avevano presentato domanda. Ma, a partire da Salerno, la settimana scorsa, per rispondere al quizzone alla Fiera di Roma, sono stati molti di meno, stando a quanto raccontato da qualche concorsista e come confermato dai dati sulle presenze. I posti in palio erano 77. Che, ora, risultano tutti coperti. Non mancano, però, gli scontenti. Si tratta dei 58 idonei non vincitori che potranno, però, essere chiamati in futuro. Anche Salerno, dunque, ha i suoi navigator, considerati il punto nevralgico delle politiche attive che il Movimento 5 Stelle ha voluto affiancare al reddito di cittadinanza. L’Agenzia nazionale delle Politiche attive del Lavoro ha pubblicato, sul proprio portale web, gli elenchi di vincitori e idonei. In tutt’Italia, hanno partecipato al test 19.582 persone, pari al 36,33% degli iscritti attesi che erano oltre 78mila.Come prescritto dal bando, il fabbisogno di navigator per la provincia salernitana era di 77. Tanti quanti risultano, oggi, i vincitori. Questi ultimi, avendo superato la prova con un punteggio minimo di 60 su 100, sono i primi in graduatoria in ordine di punteggio. A parità di risultato, è stato preferito il candidato con il miglior voto di laurea e, in caso di ulteriore parità, il più giovane.