Reddito di cittadinanza, in 32 lavoreranno in 5 progetto utili

Sono 32 i cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza che, a Buccino, sono impegnati nei progetti utili alla collettività, i Puc.

Il Comune da una parte, l'azienda consortile Agorà S10 dall'altra, hanno strutturato le attività, il Comune individuando i progetti e quindi i bisogni su cui intervenire, l'azienda consortile valutando i percettori da inserire, abbinandoli così ai progetti stessi.

I 32 saranno di supporto in diversi settori, dalla manutenzione, alle scuole, al sociale, al museo. Strade sicure, 7 partecipanti.

Tutela dei beni comuni,10 partecipanti, Culturale, saranno in 8, Sociale, in 4, Insieme per il museo, 3 partecipanti, questi i progetti per la comunità buccinese che vedranno un numero così considerevole di percettori impegnati