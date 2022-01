Falsi documenti per il reddito di cittadinanza, denunciati 52 stranieri

Sono tutte straniere e residenti o domiciliate a San Marzano sul Sarno le 52 persone denunciate dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore per aver percepito, senza averne diritto, il reddito di cittadinanza. La cifra totale portata a casa è di quasi 500mila euro.

Il gruppo è composto da 15 uomini e 37 donne. Diverse le nazionalità, 16 albanesi, 16 marocchini, 15 rumeni e 5 bulgari. Tutti hanno dichiarato di essere residenti in Italia da oltre 10 anni.

I carabinieri hanno comunicato la notizia all'Inps che ha bloccato la corresponsione del reddito e avviate le pratiche per la restituzione dei soldi. L'attività dei carabinieri del Comando Provinciale di Salerno per scovare i falsi percettori del reddito di cittadinanza è costante. Nei mesi che vanno da giugno a ottobre dello scorso anno è stato accertato che su di un campione esaminato di circa tremila percettori del sussidio, 300 non ne avevano diritto .