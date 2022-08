Reddito di cittadinanza, a Nocera in 35 lavoreranno nelle scuole

Trentacinque percettori del Reddito di cittadinanza saranno inseriti nei progetti utili alla collettività promossi dal Comune di Nocera Inferiore. Nella giornata di ieri, il sindaco Paolo De Maio ha dato il benvenuto a tutti i cittadini nocerni che contribuiranno al funzionamento dei servizi pubblici: «Le risorse umane - ha detto il sindaco - cominciano il loro servizio nei progetti Puc per un'esperienza di inclusione, crescita e orientamento professionale, sia nei diversi uffici comunali che nelle strutture scolastiche, come da accordi intercorsi con i dirigenti scolastici».

I percettori di reddito non sono retribuiti, perché i progetti utili alla collettività sono legati alla percezione del Reddito di cittadinanza. Alle 35 unità entrate in servizio ieri se ne aggiungeranno altre dieci. I luoghi dove andranno a prestare servizio sono gli uffici di piazza Diaz, via Libroia e il resto delle scuole. La decisione è legata ad un accordo con i dirigenti per inviare percettori di reddito affinchè si fornisca un aiuto alle varie attività.