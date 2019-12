Un pusher 33enne è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di stupefacenti a Campagna. I carabinieri hanno sequestrato un ingente quantitativo di cocaina del valore di 6.000 euro e 700 euro in contanti provento della vendita degli stupefacenti. Il pusher percepiva il reddito di cittadinanza ed è stata avviata la procedura per sospendere il sussidio.

LEGGI ANCHE Pensione d'invalidità e reddito di cittadinanza ma fa il parcheggiatore: arrestato a Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA