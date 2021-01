Refurtiva per l'ammontare di 100.000 euro scoperta dai carabinieri in un casolare ad Eboli. I militari hanno rinvenuto per lo più attrezzature agricole e fitofarmaci rubati nelle aziende della Piana del Sele. La refurtiva veniva rivenduta a buon mercato ad agricoltori senza scrupoli. L'operazione è stata effettuata dai carabinieri della compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli, che hanno sequestrato la refurtiva ed hanno denunciato due stranieri, i presunti ladri, che gestivano la vendita delle attrezzature agricole e dei fitofarmaci.

