Samuele ora potrà giocare una partita di calcio, andare in riva a un lago di montagna oppure attraversare una distesa di girasoli. Potrà fare le cose più semplici del mondo, un mondo però per Samuele che ha tre anni, tremendamente complicato. Questo perché il bambino di Polla, è affetto da oloprosencefalia semilobare. Non può muoversi da solo, il capo non si regge, le difficoltà della vita quotidiana sono tante e quindi è soggetto a diversi controlli all'ospedale Gaslini di Genova. Insomma una situazione complessa per il piccolo Samuele Marcelli, seguito con affetto, preoccupazione e attenzione, da mamma Giulia e papà Giuseppe. E anche dal fratello maggiore (ha solo otto anni) Antonello. Ma da questo Natale potrà giocare a calcio, andare in riva a un lago o sfiorare i fiori. E lo potrà fare perché la sua storia è stata scoperta da un imprenditore di Napoli, Giuseppe Ferrara, che ha voluto incontrare la sua famiglia poter donare un regalo speciale: una stanza multisensoriale da allestire all'interno della sua abitazione.

Ma per arrivare a Samuele che gioca a calcio, anche solo in modo virtuale, occorre fare un salto in dietro di oltre due anni quando viene diagnosticata la grave malattia al bambino, la famiglia dopo un primo momento di scoramento, si è rimboccata le maniche e ha cominciato a sostenere il piccolo, abbattendo barriere mentali e fisiche che si sono presentate davanti senza pietà. Non lo hanno fatto da soli ma nel corso del percorso si sono fatti avanti aiutanti speciali. Tra le varie difficoltà che nel corso della breve vita si sono presentate a Samuele ce ne è una molto complessa: i continui viaggi al Gaslini di Genova. Viaggi gravosi dal punto di vista economico e fisico, tanto che dopo una raccolta firme del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e una lettera aperta del presidente del Parco del Cilento, Tommaso Pellegrino, Volotea - la compagnia aerea che copre la tratta Napoli Genova ha regalato un abbonamento a vita per Samuele. E con lui anche a mamma Giulia. Una notizia che ha avuto una risonanza regionale ed è stata raccolta dall'imprenditore di Napoli, che si occupa, tra le altre cose, di sicurezza dei vip. Ma soprattutto si occupa di beneficenza, aiutando bambini in Italia e all'estero.

Appena ha saputo della storia di Samuele, si è messo in auto ed è andato a Polla per incontrarlo. Inizialmente non è ben chiara, a Ferrara, la gravità della malattia di Samuele e con la moglie Monica ha pensato a un viaggio a Disneyland per tutta la famiglia e anche per i medici necessari. Ha cambiato idea sul regalo una volta che ha conosciuto il bambino e lo ha preso in braccio per la prima volta. Siamo ad ottobre del 2019: quando Giuseppe con un suo tecnico fidato, Raoul, ha conosciuto la famiglia Marcelli. Inizia così il nuovo capitolo della favola di Samuele. Con l'associazione creata dalla mamma, Ascoltami onlus, più volte si era progettata una stanza multisensoriale per i bambini del territorio ma Giuseppe ha deciso che quella stanza, Samuele la doveva avere tutta per sé. Si è in messo in contatto con il progettista, Nico Langone e ha messo a disposizione i fondi necessari. Inoltre ha scovato le aziende internazionali che forniscono le strumentazioni arrivando fino in Spagna alla Easy Labs, e la stanza ha cominciato a prendere forma giorno dopo giorno. In tutto ciò Lorenzo Insigne e Dries Mertens hanno lanciato appelli in favore di Samuele e la solidarietà è diventata contagiosa. Un tappezziere, Mimmo, ha reso il letto speciale di Samuele ancora più bello, la Easy Labs ha fornito gli arredi e soprattutto Ferrara e sua moglie, si sono avvicinati sempre più a Samuele. Fino a quando, proprio il giorno di Natale, la stanza è stata ultimata. E Samuele che grazie al suo tappeto sensoriale ha provato emozioni straordinarie e uniche. E ha sorriso.

