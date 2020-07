«Cafone è chi viene da fuori e vuole comandare. Ho fatto riferimento ad un cafone di Salerno ma è evidente che i cittadini salernitani sono cosa ben diversa. Di cafone ce ne è uno. Gli altri sono persone perbene. Non mi si tira facilmente in polemica, ma la mia era una risposta ad alcune affermazioni veramente offensive di alcuni avellinesi fatte da un cafone che veniva da fuori e che offendeva in maniera violenta gli avellinesi. In quel momento ho difeso la buona educazione il rispetto delle persone». Lo ha detto, a margine di un incontro con i giornalisti a Salerno, l'ex governatore della Campania Stefano Caldoro, di nuovo in corsa per queste regionali con il centrodestra, spiegando una sua dichiarazione di alcuni giorni fa sul presidente Vincenzo De Luca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA