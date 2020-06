«Sono orgogliosamente un civico, nato da solo con tre liste civiche che hanno portato Giovani salernitani al Comune. Poi ho fatto la battaglia contro il referendum e con de Magistris è nata una cordialità. Ma nel mio percorso quotidiano di battaglie ho sempre portato avanti temi antitetici a De Luca. Quindi, a prescindere dalla cordialità, se ci sono in altri territori tendenze che vanno a desistere contro il sistema De Luca, io questa desistenza non la farò mai». Dal Pd di Renzi al M5S a demA, il percorso di Dante Santoro si avvia verso il centrodestra. Se il consigliere comunale e provinciale annuncia il sostegno a Stefano Caldoro, non si sbottona su una vociferata adesione alla Lega.

Con de Magistris però non era solo cordialità. Lei aveva aderito a demA.

«L'ultima iniziativa l'ho fatta più di un anno fa. È da un anno che osservo gli scenari. Io ho convintamente fatto un percorso alternativo al sistema De Luca, lo faccio anche quotidianamente all'opposizione, composta anche dal centrodestra con il quale ho già fatto delle battaglie».

E ora?

«Oggi mi sento di dire che, a differenza di tanti politici da strapazzo che hanno fatto finta opposizione e poi si sono venduti per un piatto di pasta e fagioli, io continuo la mia battaglia. Quindi se l'alternativa si chiama centrodestra e Caldoro, mi sento di votare e far votare questa alternativa a un sistema marcio, fatto di familismo, di false risposte alle esigenze vere delle famiglie. Non dimentichiamo una cosa».

Cosa?

«Nel capoluogo di provincia più militarizzato dalla politica clientelare, feudale e familistica d'Italia, un candidato sindaco di 26 anni, con tre liste civiche di 96 persone, è entrato in consiglio comunale. Un miracolo politico. Oggi faccio un passo che va dal campo civico a uno ben definito».

Qual è questo campo?

«Ho fatto un programma sul quale ho avuto già un ok di massima dalle forze del centrodestra. Voglio un metodo di selezione nuovo nella sanità con medici e primari scelti in base al curriculum e non all'appartenenza a un comitato elettorale; un nuovo metodo di selezione per i giovani, ormai andati via in massa, ma che devono tonare e far finire il metodo del mi manda papà; programmazione su turismo, trasporti, servizi. Queste sono le mie proposte. Se c'è una lista che oltre alle proposte vuole creare una nuova classe dirigente, potrei anche supportarla».

Ed eventualmente candidarsi?

«Se posso essere anche ambasciatore di questi temi, valuterò. Ad oggi ho deciso solo di votare e far votare Caldoro».

Ci sono voci che la danno vicino alla Lega di Salvini.

«Premesso che hanno avuto il coraggio di chiamarmi addirittura ambienti deluchiani, valuterò le proposte».

Anche della Lega?

«Se mi chiede della Lega le dico che sono gli unici che hanno un giovane coordinatore ed esprimono valori giovanili come ho sempre fatto in passato. Quando ci sono i giovani in politica in maniera libera e non perché li manda papà, li supporto a prescindere dai colori».

Quindi, quello dei giovani, potrebbe essere un legame con la Lega?

«Sono un innovatore della politica locale e un simbolo nuovo al Sud può essere sempre un arricchimento della platea politica».

La Lega un simbolo nuovo?

«Al Sud non l'ho mai vista sulla scheda. Ma comunque ci sono varie realtà che stanno facendo proposte alternative a De Luca, parlo della Lega perché lei mi chiede della Lega».

Quando scioglierà la riserva?

«Non ho la perversione della candidatura che hanno in tanti. Vediamo».

Ma de Magistris lo ha sentito?

«Non lo sento da un anno. Mi auguro che voglia combattere De Luca e supportare il centrodestra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA