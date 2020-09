Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha votato alle 8.30 al seggio numero 24, allestito al liceo Da Procida di Salerno. Il governatore, alla guida della Regione negli ultimi cinque anni, è in corsa per la conferma. Questa mattina, ha raggiunto la sede elettorale da solo e, dopo le operazioni di voto, è andato via.

Ultimo aggiornamento: 10:15

