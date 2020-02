All’incontro coi lavoratori della Treofan, l’azienda battipagliese, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, non scioglie ancora i dubbi sulle strategie per le prossime regionali in Campania. «Posso non rispondere - ha detto il Ministro alla stampa - perché questo è uno dei vantaggi di non essere più il capo politico del Movimento».

Di Maio ha fatto anche un passaggio sull'epidemia da Coronavirus: «L’export italiano ha un peso del 31% sul Pil e il turismo per il 10% - ha ricordato - faremo investimenti per dare forza all’economia».

Ultimo aggiornamento: 17:56

