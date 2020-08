Visita al Covid center di Salerno, oggi, per il leader della Lega, Matteo Salvini. Una struttura che definisce l'«ennesima fake news di De Luca». E aggiunge: «Un conto è fare il simpatico su Fb, un conto è scherzare con cattivo gusto sulla pelle e salute dei campani». «Ieri sono stato in un'altra opera incompiuta, una promessa mancata di De Luca che è il policlinico di Caserta - ha detto Salvini a margine della visita - anche lì sono venti anni che promette. Lo stesso De Luca ci è tornato più e più volte e il cantiere è fermo. C'è l'erbaccia, non c'è un medico, un letto, una porta». «A differenza di altre città, penso a Milano, dove un ospedale di emergenza è stato allestito con fondi privati, questi sono denari pubblici sbattuti via - sottolinea Salvini - Mi auguro che ci sia qualcuno in qualche Procura che vada fino in fondo per capire se qualcuno ci ha guadagnato, come ci ha guadagnato, e se sono state rispettate tutte le norme».



