Alle urne per votare in abito da sposa. Mariagrazia Pinto dopo aver detto di sì (in chiesa e non in riferimento al referendum costituzionale) questa mattina, a Sassano, intorno alle 13,30, è voluta andare al seggio elettorale di Silla di Sassano per votare al referendum, alle regionali e alle comunali.

Dopo la funzione religiosa che l'ha uniti in matrimonio, celebrata - come riporta Unotv - nella Chiesa di San Rocco a Sassano, Mariagrazia accompagnata dal neo marito Giuseppe Gallo, di Atena Lucana, si è recata al seggio elettorale per votare, insieme ai testimoni e ad alcuni invitati al matrimonio.



