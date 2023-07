«Regole», in una canzone la lotta di Gianni per la sicurezza stradale

Una storia di riscatto, dove una tragedia, qualche volta, diventa anche un'opportunità. E' la storia di Gianni De Prisco, rimasto coinvolto in un incidente stradale la notte del 2017, a Nocera Inferiore. In quel sinistro furono colpite alcune auto in sosta anche da veicoli in transito. Sul posto giunsero i carabinieri per i rilievi del caso e per rintracciare gli ignari proprietari dei veicoli in sosta.

Uno di questi, Giuseppe De Prisco, proprietario di una delle due vetture coinvolte nel sinistro, fu contattato dai militari per lo scambio dei dati. Sul posto arrivò anche il figlio Gianni, che abitava poco distante. Durante i rilievi e le formalità di rito arrivò a forte velocità un'auto, il cui conducente fu poi scoperto in stato di alterazione.

Il veicolo travolse chiunque, anche i due militari che erano sul posto per i rilievi.

A morire sul colpo fu Giuseppe De Prisco mentre Gianni, il figlio, attinto alla schiena fu ricoverato d'urgenza prima a Nocera e poi a Imola Montecatone, dove però uscirà mesi dopo su una sedia a rotelle.

I due carabinieri riportarono ferite gravissime e furono in seguito congedati. Sul posto giunsero le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Ad occuparsi delle indagini fu la polizia stradale: il conducente dell'auto fu arrestato, dopo aver provocato un morto e tre feriti gravissimi. A distanza di anni Gianni, che aveva la passione per la musica, viene spinto a prendere parte a campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e sulle stragi del sabato sera. Fino ad arrivare ad incidere un brano. "Regole", perché la vita è bella e non bisogna sprecarla".

«Quella notte ero di turno con un magistrato della Procura di nocera e fu terribile apprendere che il mio migliore amico era rimasto coinvolto in quel terribile incidente» dice Salvatore Dionisio, oggi comandante della Polizia Municipale di Siano dopo 10 anni trascorsi in Procura. Gianni de Prisco, grazie a Dionisio, è diventato testimonial della campagna sulla sicurezza stradale "Sii Saggio..Guida Sicuro" promossa da Anci Campania e che ha toccato moltissime città e scuole di ogni ordine e grado.