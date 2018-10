Sabato 27 Ottobre 2018, 19:29

Relax in Costiera Amalfitana per il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini che questo pomeriggio è ospite in un hotel alle porte d'Amalfi. L'ex allenatore di Manchester City e Inter si è concesso un giro per centro storico dispensando saluti e strette di mano.In compagnia della moglie e dell'amico Enzo Mammato, il noto dj delle notti milanesi originario di Maiori, Mancini è giunto nel tardo pomeriggio in Costiera dove resterà fino a domani quando farà rotta verso Napoli per assistere al big mach della decima giornata di serieA tra gli azzurri e la Roma.Immancabile la sosta alla pasticceria Pansa dove ha potuto gustare alcune delle tante tipicità proposte dalla storica pasticceria di Amalfi. Ma anche presso alcuni esercizi commerciali del centro dove Mancini è stato salutato con grande affetto.Calorosa l’accoglienza degli amalfitani ma anche dei tanti turisti che intorno alle 17.30 affollavano la perla della Costiera Amalfitana. Infatti, la presenza del tecnico della nazionale non è passata inosservata. Molti curiosi si sono avvicinati a Mancini che si è mostrato affabile e sorridente.