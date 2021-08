Relazione finita, lui si nasconde in casa per aggredirla: finisce sotto processo

Schiaffi, pedinamenti, minacce e lesioni, questo c'è al centro delle accuse per un 46enne di Sarno, ora al vaglio del gip dopo una richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Nocera Inferiore. La vittima, come in questi casi di maltrattamenti, era la ex moglie, di 40 anni, la quale fu costretta a denunciare l'exm arito per mettere fine alle violenze che stava subendo oramai da anni.

Stando alle indagini, ora concluse, con l'indagato in carcere per altra causa, il 46enne avrebbe prima minacciato di uccidere la donna dopo essere stato chiuso fuori di casa. Poi avrebbe cominciato a pedinarla in ogni occasione, fino a nascondersi in casa per aggredirla di sorpresa. Sullo sfondo una convivenza impossibile e la rottura contestuale della relazione tra i due. I fatti vanno dall'agosto del 2019 al marzo scorso. In un'occasione, la donna riportò un trauma facciale provocato da uno schiaffo e una prognosi di sette giorni dopo un referto in ospedale. L'uomo, tuttavia, avrebbe promesso alla stessa anche di toglierle i figli, facendola finire in uno stato di forte ansia e paura. La sera dell'ultimo litigio l'indagato si sarebbe presentato fuori alla porta di casa, prendendola a calci e pugni e rivolgendo minacce di morte alla vittima: «Ti uccido a te e ai tuoi figli se non mi fai entrare». Da lì la decisione della stessa di denunciarlo, con le indagini condotte dai carabinieri della stazione locale di Sarno dietro coordinamento della Procura di Nocera Inferiore. L'uomo è atteso dall'udienza preliminare, prima della fissazione del dibattimento.