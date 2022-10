Anche Remo Girone nel cast di Equalizer 3, ieri tappa a Ravello

C'è anche Remo Girone nel cast di The Equalizer 3, il sequel dell’action movie prodotto da Sony Pictures con protagonista uno degli amici storici della Costiera Amalfitana: Denzel Washington.

E ieri il popolare attore italiano che ha ricoperto svariati ruoli nei principali successi in celluloide, ha fatto tappa a Ravello complice la sua partecipazione alle riprese del film diretto da Antoine Fuqua.

E così non ha perso l'occasione per ritornare nella città della musica e godersi la tranquillità di piazza Duomo seduto ai tavoli del bar Klingsor dove ha consumato qualche fritto all'italiana prima di concedersi un gelato artigianale. Immancsbile poi la foto ricordo con l'owner Mauro Ruocco e i ragazzi del suo staff.

Girone, che in compagnia della moglie ha fatto tappa in serata all'Osteria Ravello, caratteristico localino poco prima di piazza Fontana, resterà in Costiera per circa una settimana dovendo girare alcune scene del film sul set di Atrani.