Sabato 4 Agosto 2018, 06:50 - Ultimo aggiornamento: 04-08-2018 08:09

Il primario rinuncia alle ferie di agosto per evitare la chiusura del reparto. Allarme rosso in chirurgia all’ospedale di Eboli. Quattro medici sono andati via: due sono prossimi alla pensione, un chirurgo è stato trasferito al distretto di Capaccio e una dottoressa napoletana è tornata nella sua città natale. A conti fatti: «I chirurghi sono pochi e i turni non si possono fare - afferma Vito Sparano, sindacalista della Uil Fpl - ci sono medici che hanno dovuto rinunciare alle ferie estive. Al sindaco, ai politici locali, a De Luca e al commissario dell’Asl, Iervolino, chiediamo subito i provvedimenti necessari. Immaginare un ospedale senza il reparto di chirurgia è veramente ridicolo». Turnover, sblocco delle assunzioni, concorsi. Da mesi si parla di soluzioni concrete per ovviare alla carenza di personale medico ma la pianta organica a Eboli è al collasso. Molti camici bianchi sono prossimi alla pensione. Chi lascia l’ospedale spesso non viene sostituito. Il problema è comune ad altri nosocomi salernitani. Le assenze di risposte negli ultimi mesi lasciano immaginare soluzioni di chiusura. In ortopedia si registra una seconda clamorosa carenza di personale. La Uil aveva lanciato l’allarme. Risposte dalla Regione e dall’Asl non ne sono arrivate.