Aveva fretta perché doveva andare dal mobiliere, così incurante dei carabinieri che l’avevano fermata perché guidava parlando al telefono cellulare, con una manovra fulminea in retromarcia, ripartì a tutto gas spostandosi da una corsia all’altra della carreggiata costringendo i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Salerno, ad un pericoloso inseguimento e rischiando persino di investire una donna con il carrozzino all’altezza delle strisce pedonali lungo la centralissima via Nizza. La Cassazione ha respinto il ricorso della nota avvocatessa salernitana Vilma Fezza, candidata nel 2010 al Consiglio Regionale della Campania con l’Udc che era ricorsa agli ermellini per ottenere la piena assoluzione. Condannata in primo grado a quattro mesi per resistenza al pubblico ufficiale, la Corte d’Appello aveva ridimensionato la pena riconoscendo la particolare tenuità del fatto e comminando solo una multa. Da qui il ricorso in Cassazione che è stato respinto: Fezza dovrà versare tremila euro alla cassa delle ammende mentre i carabinieri, che in quell’occasione furono derisi dai passanti che avevano assistito all’inseguimento, potranno anche rivalersi in sede civile. Secondo la tesi portata avanti dall’avvocato Buonadonna, che rappresenta i militari, la Fezza con il suo atteggiamento «ha esposto i carabinieri ad un rischio ulteriore determinato dalla necessità di inseguire il veicolo condotto con guida oltremodo pericolosa dall’imputata». La vicenda risale all’11 settembre 2013.