“Resto al sud”: gli incentivi Invitalia per la nascita e lo sviluppo d'imprese

Il 25 maggio, dalle 15:30, si terrà presso la sala conferenze della Caritas diocesana di Salerno, un workshop riguardo l’accesso alle agevolazioni finanziarie previste dall’incentivo “Resto al Sud” per la nascita o il consolidamento di imprese.

Il lavoro svolto negli anni dalla Fondazione di comunità salernitana sui territori della provincia si inserisce in un progetto strategico di sviluppo economico e produttivo sostenibile, in linea con gli incentivi di Invitalia e finalizzato ad ampliare la base produttiva, in ossequio ai principi della green economy e dell’economia circolare, con particolare riferimento alle aree interne. Fondamentale, in una strategia di sviluppo territoriale, la collaborazione di comuni, banche di credito cooperativo e molti altri organismi.

APPROFONDIMENTI IL CASO Start up e aziende innovative, ecco l'incubatore 012Salerno LA POLITICA Verso Sud, Carfagna lavora per il «nuovo Mezzogiorno» ma... DL AIUTI Bonus 2022, guida ai contributi: dai condizionatori agli infissi,...

L’iniziativa è patrocinata dal comune di Salerno, Assessorato alle politiche sociali e giovanili, dalla Caritas diocesana e dalla Fcs. Nasce dalla collaborazione con Invitalia e si rivolge a soggetti di età compresa tra 18 e 55 anni, che si candidano ad avviare nuove attività, o anche ad imprese già attive, costituite dopo il 21 giugno 2017.

Dopo i saluti di benvenuto di Antonia Autuori, presidente Fondazione della Comunità Salernitana Onlus, Paola De Roberto, assessore alle Politiche Sociali e giovanili del Comune di Salerno, don Antonio Romano, vicario episcopale per la carità lo sviluppo sostenibile e la giustizia; toccherà a Giuseppe Glorioso di Invitalia tenere un incontro sul tema: “Resto al Sud, gli incentivi di Invitalia per fare impresa”. A seguire la testimonianza di Anna Scovotto, founder Amo restaurant di Marina d’Arechi, Bcc Campania centro e Paolo Vitolo, specialista imprese. Modera Donatella Caselli della fondazione della comunità salernitana Onlus. A seguire sarà possibile fare degli incontri one-to-one con gli esperti di Invitalia.